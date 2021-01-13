Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

Новый закон обяжет банки раскрывать клиенту причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с требованиями антиотмывочного законодательства.

Документ направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Согласно закону банки будут обязаны назвать клиенту в течение пяти рабочих дней причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с выполнением требований антиотмывочного законодательства.

С10 до семи дней сокращен срок рассмотрения банком обращения клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или открытии вклада.

Закон «поднимает» решения по отказам на уровень руководителя банка или специально уполномоченного им лица и в то же время освобождает банк от гражданско-правовой ответственности за такие решения.

Если клиенту удалось в суде добиться отмены решения об отказе в открытии счета или о разрыве договора обслуживания, банк обязан незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это будет означать скорейшее исключение клиента из «черных» списков отказников.