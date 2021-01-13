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Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый закон обяжет банки раскрывать клиенту причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с требованиями антиотмывочного законодательства.

Документ направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Согласно закону банки будут обязаны назвать клиенту в течение пяти рабочих дней причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с выполнением требований антиотмывочного законодательства.

С10 до семи дней сокращен срок рассмотрения банком обращения клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или открытии вклада.

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Закон «поднимает» решения по отказам на уровень руководителя банка или специально уполномоченного им лица и в то же время освобождает банк от гражданско-правовой ответственности за такие решения.

Если клиенту удалось в суде добиться отмены решения об отказе в открытии счета или о разрыве договора обслуживания, банк обязан незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это будет означать скорейшее исключение клиента из «черных» списков отказников.

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Топ комментариев

владимир 1963

Никто не слушает правительство. И президент получается болтун?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

itStorm

А когда начнут сокращать здоворых "мужиков" из силовых ведомств? А то странно, в стране кризис, а толпа...

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там