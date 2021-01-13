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ФСИН затребовала реальный срок для Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная служба исполнения наказаний через суд затребовала изменить условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный, так как он уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Дело об отмене условного срока для Навального появилось в системе Симоновского районного суда столицы, следует из данных картотеки суда. Дело зарегистрировано 11 января.

В карточке в качестве обоснования отмены условного срока значится «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК)».

ФСИН в конце декабря 2020 года опубликовала сообщение, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Служба заявила, что, согласно материалам клинике «Шарите», блогер был здоров 12 октября, но не явился в УИС.

Навальный в Twitter заявил, что его условный срок закончился 30 декабря.

Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно по делу «Ив Роше». Он тогда не признал свою вину, посчитав это политическим преследованием. Ему продлили срок в 2017 году. Условный срок Навального (три с половиной года) закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

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Топ комментариев

владимир 1963

Никто не слушает правительство. И президент получается болтун?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

itStorm

А когда начнут сокращать здоворых "мужиков" из силовых ведомств? А то странно, в стране кризис, а толпа...

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там