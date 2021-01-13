ФСИН затребовала реальный срок для Навального

Федеральная служба исполнения наказаний через суд затребовала изменить условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный, так как он уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Дело об отмене условного срока для Навального появилось в системе Симоновского районного суда столицы, следует из данных картотеки суда. Дело зарегистрировано 11 января.

В карточке в качестве обоснования отмены условного срока значится «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК)».

ФСИН в конце декабря 2020 года опубликовала сообщение, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Служба заявила, что, согласно материалам клинике «Шарите», блогер был здоров 12 октября, но не явился в УИС.

Навальный в Twitter заявил, что его условный срок закончился 30 декабря.

Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно по делу «Ив Роше». Он тогда не признал свою вину, посчитав это политическим преследованием. Ему продлили срок в 2017 году. Условный срок Навального (три с половиной года) закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.