Морозы в Новосибирске продержатся до выходных

Крепкие морозы в Новосибирске начнут отступать к пятнице, а в выходные потеплеет до 7-12 градусов мороза, сообщает мэрия Новосибирска.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», до 15 января в Новосибирске сохранится морозная погода с температурой ночью до 33 градусов мороза, а днем до 31 градуса мороза.

Теплеть начнет ближе к выходным. В четверг днем будет 23-25 градусов и пойдет небольшой снег, в пятницу днем ожидается 21-23 градуса мороза и без осадков.

Теплее всего, согласно сервису «Погода» на Sibnet.ru, станет в выходные. Днем в субботу в Новосибирске ожидается 12 градусов мороза, а в воскресенье — 7 градусов мороза. В выходные будет падать снег.