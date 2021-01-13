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Морозы в Новосибирске продержатся до выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крепкие морозы в Новосибирске начнут отступать к пятнице, а в выходные потеплеет до 7-12 градусов мороза, сообщает мэрия Новосибирска.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», до 15 января в Новосибирске сохранится морозная погода с температурой ночью до 33 градусов мороза, а днем до 31 градуса мороза.

Теплеть начнет ближе к выходным. В четверг днем будет 23-25 градусов и пойдет небольшой снег, в пятницу днем ожидается 21-23 градуса мороза и без осадков.

Теплее всего, согласно сервису «Погода» на Sibnet.ru, станет в выходные. Днем в субботу в Новосибирске ожидается 12 градусов мороза, а в воскресенье — 7 градусов мороза. В выходные будет падать снег.

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