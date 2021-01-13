НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минюст запросил доступ к банковской тайне россиян

Источник:
«Известия»
360 3

Министерство юстиции России подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

Согласно закону, доступ к банковской тайне имеют и ответственность за нее несут кредитные организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы.

Максимальное наказание за незаконные разглашение и использование таких сведений без согласия их владельца лицом, которому такая информация была доверена или стала известна по службе или работе, составляет семь лет лишения свободы.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что документ должен поступить в кабмин в июне, а в сентябре он будет внесен в Госдуму.

Еще по теме
Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
Приход Великой депрессии предрекли на 2021 год
Россияне сложили валюту «под матрасы»
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал проблемы в случае его импичмента
•
ФСИН затребовала реальный срок для Навального
•
Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин
•
Приход Великой депрессии предрекли на 2021 год
Подробности
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Приют для животных сгорел в Томске
Сибирь 13.01.2021 10:45
Подростка из Бурятии весом 14 кг привезли в больницу
Сибирь 13.01.2021 10:24
Любопытного лиса сфотографировали в Красноярском крае
Сибирь 13.01.2021 10:11
Пятеро детей пострадали в пожаре в Новосибирской области
Сибирь 13.01.2021 10:00
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11550
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5768
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4310
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3818
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал проблемы в случае его импичмента
•
ФСИН затребовала реальный срок для Навального
•
Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин
•
Приход Великой депрессии предрекли на 2021 год
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
52
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
22
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20
Будущее Дзюбы увидели в политике
19