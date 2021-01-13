Минюст запросил доступ к банковской тайне россиян

Министерство юстиции России подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

Согласно закону, доступ к банковской тайне имеют и ответственность за нее несут кредитные организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы.

Максимальное наказание за незаконные разглашение и использование таких сведений без согласия их владельца лицом, которому такая информация была доверена или стала известна по службе или работе, составляет семь лет лишения свободы.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что документ должен поступить в кабмин в июне, а в сентябре он будет внесен в Госдуму.