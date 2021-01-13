Трамп пообещал проблемы в случае его импичмента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в публичном обращении предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит большими проблемами для Соединенных Штатов.

Действующий американский президент заявил, что считает попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм». «Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают», — приводит РБК заявление Трампа.

Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. «Мне не нужно насилие», — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. «Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными», — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.

Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter заблокировать его аккаунты в социальных сетях. «Это очень, очень плохо для нашей страны. Им не стоило делать это, потому что такие действия порождают много проблем и опасностей», — добавил Трамп.