NVIDIA представила доступную карту для геймеров

Компания NVIDIA представила на выставке CES 2021 в Лас-Вегасе видеокарту GeForce RTX 3060. В продажу она поступит в конце февраля по цене от 329 долларов.

GeForce RTX 3060 использует графический процессор GA106 и характеризуется производительностью 13 терафлопс на операциях с одинарной точностью и до 35 терафлопс при трассировке лучей в реальном времени.

Видеокарта получила 12 ГБ памяти GDDR6 — это на 2 ГБ больше, чем у GeForce RTX 3080. Однако сама память будет немного медленней по сравнению с дорогими версиями видеокарт в самой производительной линейке NVIDIA.

Рекомендованная цена в России GeForce RTX 3060 составит 32990 рублей. Видеокарта станет самой доступной в линейке Ampere, устройство почти в два раза дешевле RTX 3080, которая на сегодня считается одним из флагманов компании.

GeForce RTX 3060 должна заменить устаревшую GTX 1060. Согласно презентации, решение обладает высокой производительностью в задачах трассировки лучей и поддерживает технологию DLSS с нейронными сетями.