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Приход Великой депрессии предрекли на 2021 год

Источник:
USAWatchdog
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Фото: © The White House

Курс США на запуск печатного станка для смягчения последствий пандемии коронавируса спровоцирует новую Великую депрессию уже в 2021 году, предсказал известный американский инвестор и экономист Джим Рикардс.

Эксперт прогнозирует, что в текущем году доллар подешевеет сразу на 50%, а стоимость золота взлетит до 15 тысяч долларов за унцию. При этом в целом весь мир погрузится в дефляцию, которая повлечет снижение скорости обращения денег.

По словам Рикардса, при падении скорости обращения денег экономика быстро деградирует. При этом их общая масса не может повлиять на данный процесс, поэтому печать новых долларов никак не поможет перезапустить экономические процессы.

Экономист уверен, что сегодня дефляция является большей проблемой для мировой экономики, чем инфляции. Однако в более долгосрочной перспективе США придется заняться проблемой долга, ее решение потребует серьезной девальвации доллара, а сам процесс займет около 20 лет.

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