Лукашенко назвал санкции Запада «бандитскими»

Санкции, которые ввели страны Запада против белорусских мероприятий, являются «бандитскими», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада», — сказал глава государства на встрече с правительством, поручив министрам выработать симметричный ответ.

Евросоюз 17 декабря принял третий пакет санкций против ряда компаний и физических лиц Белоруссии, которых Брюссель счел причастными к фальсификации результатов президентских выборов.

В список организаций, против которых ввели санкции, попал целый ряд компаний Белоруссии. В частности, туда угодил Минский завод колесных тягачей, «Электромеханический завод АГАТ», «140 ремонтный завод», девелоперская компания Dana Holdings и ЗАО «Белтехэкспорт».

Первый пакет санкций против Минска был принят 1 октября, тогда в черный список вошли более 40 чиновников. Второй пакет ограничительных мер страны Запада ввели 6 ноября против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников.