Американцы бросились скачивать Telegram

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler.

За последнюю неделю Telegram в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее, пишет издание The Telegraph. Эксперты предполагают, что американские пользователи пытаются найти альтернативу для общения без цензуры.

Помимо блокировок аккаунтов Трампом, на рост популярности Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Его администрация 8 января объявила о том, что персональные данные пользователей начнут передавать Facebook.

Основатель Telegram Павел Дуров после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся «бегстве» пользователей в российский мессенджер. Он также сообщил, что команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера.

Разработчики Telegram утверждают, что используют сквозное шифрование, которое предотвращает чтение сообщений теми, кто не является предполагаемым получателем. Поэтому мессенджер считается одним из самых безопасных.