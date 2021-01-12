Врачи в Иркутске спасли беременную со стопроцентным поражением легких

Иркутские врачи спасли женщину на 32-й неделе беременности. У будущей мамы диагностировали коронавирус, а КТ показало почти 100% поражения легких.

В ноябре в больницу обратилась женщина на 32-неделе беременности. Она жаловалась на температуру выше 38 градусов и одышку. Тест на коронавирус показал положительный результат. Медики отправили будущую маму на КТ и ужаснулись, поражение легких — почти 100%.

Срочно начали обследование и выяснили, что плоду не хватает кислорода. Провели кесарево сечение. Ребенка отправили в Ивано-Матренинскую больницу, жизни новорожденной ничего не угрожало. А на выздоровление матери почти никто не надеялся. Ее поместили в реанимацию на ИВЛ.

«Когда мы консультировались с докторами, нам говорили, что, скорее всего, вам не удастся ничего сделать, потому что на таких показателях люди не выживают», — сообщила завотделением анестезиологии и реанимации № 2 Иркутского городского перинатального центра Галина Шкандрий.

Но пациентка поразила медиков. В тяжелейшем состоянии она продолжала бороться за жизнь. Когда выходила из медикаментозного сна, врачи показывали фото и видео ее дочери. В реанимации молодая мама провела 51 день, полностью вылечилась и приготовилась к встрече с малышкой и двумя старшими детьми. В январе ее выписали из больницы.