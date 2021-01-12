Томские ученые нейтрализуют вредные вещества отходами от ферросплавов

Томские ученые создали катализатор для нейтрализации вредных химических веществ с помощью отходов от производства ферросплавов.

«Производство ферросплавов относится к разряду многотоннажных, в результате образуются большие объемы промышленных отходов, которые, свою очередь, становятся сырьем для получения катализаторов на основе нитридов кремния методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в процессе горения», – цитирует «Наука в Сибири» старшего научного сотрудника лаборатории новых металлургических процессов ТНЦ СО РАН Константина Болгару.

Катализатор прошел испытания в ТГУ. Исследования показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения он очищает водные растворы от растворимых органических загрязнителей, в том числе и лекарственных средств.

На основе нитрида кремния ученые создали пористый композиционный материал, из которого можно формировать фильтры разной формы и размера. Исследователи использовали криогели – полимерные материалы, которые изначально пребывают в желеобразном состоянии, но после нескольких циклов заморозки становятся прочными и упругими.

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Если смешать и заморозить катализатор с такими полимерами, а затем подвергнуть состав сжиганию, удается получить изделия заданной формы, обладающие повышенной твердостью и пористой структурой. Сибирские ученые уже запатентовали технологию.

Разработка ученых имеет перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности и очистки сточных вод. Введение в состав катализатора полупроводниковых фаз упростит его применение, и он сможет работать в области видимого спектра – при солнечном свете.