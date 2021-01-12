Абаканцы засорили канализацию масками и перчатками

Новый вид засоров канализации появился в Абакане, люди скидывают в слив унитаза выбрасываются использованные медицинские маски и перчатки, сказал директор МУП «Водоканал» Абакана Василий Кузнецов.

«Случаи засоров канализации использованными средствами индивидуальной защиты в Абакане становятся многократными. Жители нашего города почему-то считают, что использованная одноразовая медицинская маска, равно как и перчатки, могут стать источником распространения вируса в квартире, поэтому их утилизация в мусорное ведро недостаточна, и более надёжный способ — сброс в слив унитаза», — отметил Кузнецов.

По его словам, сотрудникам «Водоканала» приходится в авральном режиме чистить насосы на городские системы, а также очищать канализационные трубопроводы, так как мусор, пропитываясь влагой, хозяйственно-бытовыми отходами, жиром, закрывает внутреннее сечение трубопровода. Так, на канализационно-насосных станциях масками забиваются насосы, что может привести к возгоранию.



«Объем очистки от таких отходов у нас увеличился в три раза. Маски не растворяются в воде, как и влажные салфетки, а превращаются в жгуты, веревки, комки, пропитываются влагой вперемежку с жиром и закрывают просвет трубы. В результате – авария на сетях и ремонт. Засоры пошли уже на крупных канализационных сетях с сечением большого диаметра», — отметил Кузнецов.