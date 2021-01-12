Собаки вновь растерзали человека в Бурятии

Свора собак напала на 11-летнего мальчика в поселке Забайкальский в Бурятии, сейчас он находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Во вторник днем в микрорайоне Забайкальский свора собак напала на школьника. Отбил ребенка у животных местный житель и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик находится в реанимации. Такое же нападение стаи собак на 20-летнюю девушку произошло в поселке меньше месяца назад.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в конце 2019 года управление ветеринарии получили деньги из городского бюджета на содержание 1,4 тысячи бездомных животных. Сумма контракта — 1,9 миллиона рублей. Но за год ветеринары отловили и поместили в приюты только 402-х животных.

Кроме того, местная администрация обязана создавать приюты, вести учет отловленных особей, вакцинировать их и проверять численность собак на улицах. Но муниципальные приюты для животных не созданы. Это привело к тому, что собаки расплодились, сбились в стаи и стали нападать на людей.