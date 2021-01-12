НАВЕРХ

Собаки вновь растерзали человека в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © AdinaVoicu / Pixabay License

Свора собак напала на 11-летнего мальчика в поселке Забайкальский в Бурятии, сейчас он находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Во вторник днем в микрорайоне Забайкальский свора собак напала на школьника. Отбил ребенка у животных местный житель и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик находится в реанимации. Такое же нападение стаи собак на 20-летнюю девушку произошло в поселке меньше месяца назад.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в конце 2019 года управление ветеринарии получили деньги из городского бюджета на содержание 1,4 тысячи бездомных животных. Сумма контракта — 1,9 миллиона рублей. Но за год ветеринары отловили и поместили в приюты только 402-х животных.

Кроме того, местная администрация обязана создавать приюты, вести учет отловленных особей, вакцинировать их и проверять численность собак на улицах. Но муниципальные приюты для животных не созданы. Это привело к тому, что собаки расплодились, сбились в стаи и стали нападать на людей.

Еще по теме
СК проверит котельную в Туве после взрыва с пострадавшими
Молившая о помощи женщина из горящего дома погибла
«Вора в законе» задержали в Новосибирске
Экстренные работы завершили на месте взрыва в Новосибирске
смотреть все
Бурятия #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
•
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
•
Российская армия в 2021 году получит более 400 танков, БМП и БТР
•
Жители итальянского острова оказались невосприимчивы к COVID-19
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Как включить режима бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томские ученые нейтрализуют вредные вещества отходами от ферросплавов
Сибирь 12.01.2021 17:59
Врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
Сибирь 12.01.2021 17:57
Собаки вновь растерзали человека в Бурятии
Сибирь 12.01.2021 17:22
Абаканцы засорили канализацию масками и перчатками
Сибирь 12.01.2021 17:19
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11379
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5523
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
3802
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
3770
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
•
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
•
Российская армия в 2021 году получит более 400 танков, БМП и БТР
•
Жители итальянского острова оказались невосприимчивы к COVID-19
Как это работает
•
Как включить режима бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
52
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
22