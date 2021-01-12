НАВЕРХ

Власти разрешили новосибирцам купаться в Крещение

Источник:
Sibnet.ru
526 2
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские власти организуют купели на Крещение, но попросили жителей не купаться, сообщает правительство региона.

Власти разрешили жителям окунуться на Крещение. Список оборудованных купелей, на каждой из которых будет организовано дежурство спасателей, медперсонала составят накануне крещенских купаний по итогам проверок качества воды и безопасной толщины льда.

«В этом году с учетом эпидемиологической обстановки и холодов мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно людям с ослабленным здоровьем, пожилым гражданам, детям. Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности», — сказал замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Он отметил, что в местах переодевания купающиеся должны будут держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Службы будут следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования.

Еще по теме
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
Путин встретил Рождество в древнем храме
Прямую трансляцию из храма Христа Спасителя покажут по ТВ
РПЦ призвала пожилых не ходить в храмы на Рождество
смотреть все
Новосибирск #Религия
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
•
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
•
Российская армия в 2021 году получит более 400 танков, БМП и БТР
•
Жители итальянского острова оказались невосприимчивы к COVID-19
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Как включить режима бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томские ученые нейтрализуют вредные вещества отходами от ферросплавов
Сибирь 12.01.2021 17:59
Врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
Сибирь 12.01.2021 17:57
Собаки вновь растерзали человека в Бурятии
Сибирь 12.01.2021 17:22
Абаканцы засорили канализацию масками и перчатками
Сибирь 12.01.2021 17:19
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11379
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5523
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
3802
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
3770
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
•
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
•
Российская армия в 2021 году получит более 400 танков, БМП и БТР
•
Жители итальянского острова оказались невосприимчивы к COVID-19
Как это работает
•
Как включить режима бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
52
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
22