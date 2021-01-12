Власти разрешили новосибирцам купаться в Крещение

Новосибирские власти организуют купели на Крещение, но попросили жителей не купаться, сообщает правительство региона.

Власти разрешили жителям окунуться на Крещение. Список оборудованных купелей, на каждой из которых будет организовано дежурство спасателей, медперсонала составят накануне крещенских купаний по итогам проверок качества воды и безопасной толщины льда.

«В этом году с учетом эпидемиологической обстановки и холодов мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно людям с ослабленным здоровьем, пожилым гражданам, детям. Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности», — сказал замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Он отметил, что в местах переодевания купающиеся должны будут держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Службы будут следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования.