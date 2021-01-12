Ольга Бузова собралась похудеть

Телеведущая Ольга Бузова, которую поклонники считают чрезмерно худой, намеревается еще сбросить вес. Она считает, что набрала лишние килограммы во время отдыха на Мальдивах.

Бузова опубликовала в социальной сети фото с отдыха и рассказала, что последние дни на Мальдивах хочет провести незабываемо. Но погода помешала планам, и она отправилась есть пиццу и спагетти.

Телеведущая пообещала себе, что в Москве займется своим телом, а точнее похудением. При этом на всех фотографиях с отдыха знаменитость демонстрирует стройную фигуру.

Поклонники Бузовой удивились ее намерению. Они считают, что певица уже на грани анорексии. Фанаты уже забили тревогу и в комментариях умоляют начать нормально питаться.

Похожая ситуация развивается у певицы Полины Гагариной, которую тоже из-за обнаженных фотографийв Instagram считаю слишком худой.