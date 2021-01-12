Ольга Бузова собралась похудеть

Телеведущая Ольга Бузова, которую поклонники считают
чрезмерно худой, намеревается еще сбросить вес. Она считает, что набрала лишние
килограммы во время отдыха на Мальдивах.
Бузова опубликовала в социальной сети фото с отдыха и
рассказала, что последние дни на Мальдивах хочет провести незабываемо. Но погода помешала планам, и она отправилась есть пиццу и спагетти.
Телеведущая пообещала себе, что в Москве займется своим
телом, а точнее похудением. При этом на всех фотографиях с отдыха знаменитость
демонстрирует стройную фигуру.
Поклонники Бузовой удивились ее намерению. Они считают, что певица уже на грани анорексии. Фанаты уже забили тревогу и в комментариях умоляют начать нормально питаться.
Похожая ситуация развивается у певицы Полины Гагариной, которую тоже из-за обнаженных фотографийв Instagram считаю слишком худой.