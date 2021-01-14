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Фильм «Томмазо» эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Томмазо», который называют исповедью режиссера Абеля Феррары, вышел эксклюзивно в видеосервисе Wink. Драма отправляет зрителя в путешествие по внутреннему миру режиссера, который, казалось бы, обрел умиротворение в добропорядочной жизни, но на самом деле не смог принять новую жизнь и себя в ней. Фильм можно посмотреть бесплатно по специальному промокоду.

В центре сюжета американский режиссер Томас. Герой успешен и, хотя в годах, находится в неплохой физической форме. Все алкогольные и наркотические зависимости в прошлом, жена – молода и красива, дочь — белокурый ангел.

Чистая мирная жизнь в Риме, сменившая былую, порочную и полную приключений, удалась. Но Томаса гложут непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений. Кажется, любой пустяк может отправить все под откос.

Режиссер «Томмазо» — Абель Феррара. Известно, что в начале нулевых он переехал в Рим, после чего добился серьезного успеха в киноиндустрии, сняв «Короля Нью-Йорка» и «Плохого лейтенанта». В конце 2000-х принял буддизм, и теперь, после пятилетнего профессионального перерыва снял картину, которая очень похожа на разговор Феррары с самим собой.  

Главную роль в фильме исполнил Уиллем Дефо, знакомый зрителям по фильмам «Взвод», «Того», «Английский пациент». А жену и дочку героя сыграли настоящие жена и дочка режиссера. Даже дом, в котором живут герои — это дом самого Феррары в Риме. 

При этом сценарий, который пишет Томмазо — это явно сценарий будущего фильма Феррары «Сибирь». И, следовательно, все терзания героя — это публичная рефлексия самого режиссера. 

Мировая премьера картины состоялась в мае 2019 года, но в российский прокат лента на попала. Драму «Томмазо» можно бесплатно посмотреть в «Винке» по специальному промокоду, который открывает доступ к пакету «Новогодний». Всего в пакет входят 30 тысяч фильмов и сериалов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..