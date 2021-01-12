Мэр Новосибирска отреагировал на драку пассажирки и кондуктора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал конфликт кондуктора и пассажирки, чью дочь-школьницу высадили из автобуса в морозы.

Конфликт двух женщин произошел 9 января, в новогодние праздники. В автобус №8 зашла женщина и начала кричать на кондуктора. Выяснилось, что ранее кондуктор высадила ее дочь-старшеклассницу из автобуса за неоплаченный проезд. В итоге женщины разодрались, а разнимать их пришлось одному из пассажиров.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник на оперативном совещании у губернатора области прокомментировал инцидент, заявив, что действия кондуктора по отношению к ребенку недопустимы.

«Есть видеозапись, разбирательство идет. Там разные версии, спорная ситуация. Разберемся до конца. У нас принципиальная позиция: высаживать детей нельзя», — отметил глава города.

По предварительным данным, девочка решила, что автобус №8 относится к муниципальному транспорту, на котором школьникам разрешили ездить бесплатно в новогодние каникулы. Но этот маршрут является частным.