Половина водителей выбрала е-ОСАГО

Каждый второй полис ОСАГО, проданный в России в 2020 году, — электронный. Чаще всего их оформляют в Москве, в Сибири е-ОСАГО популярнее всего в Новосибирской области.

По итогам 2020 года в России было продано 17,8 миллиона полисов электронного ОСАГО. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

«При большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально. Сейчас мы выходим на следующий уровень — в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Больше всего е-ОСАГО оформили в Москве — 1,6 миллиона полисов. В топ-15 регионов из Сибири вошли Новосибирская область (486 тысяч полисов, шестое место), Красноярский край (421 тысяч, девятое место), Кемеровская область (414 тысяч, десятое место), Иркутская область (329 тысяч, 14-е место).