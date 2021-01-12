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Половина водителей выбрала е-ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый второй полис ОСАГО, проданный в России в 2020 году, — электронный. Чаще всего их оформляют в Москве, в Сибири е-ОСАГО популярнее всего в Новосибирской области.

По итогам 2020 года в России было продано 17,8 миллиона полисов электронного ОСАГО. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

«При большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально. Сейчас мы выходим на следующий уровень — в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Больше всего е-ОСАГО оформили в Москве — 1,6 миллиона полисов. В топ-15 регионов из Сибири вошли Новосибирская область (486 тысяч полисов, шестое место), Красноярский край (421 тысяч, девятое место), Кемеровская область (414 тысяч, десятое место), Иркутская область (329 тысяч, 14-е место).

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