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Развод Тимати и Решетовой посчитали фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © volkonskaya.reshetova, instagram.com/volkonskaya.reshetova

Разрыв отношений рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой посчитали обманом из-за того, что пара вместе отдыхает в Дубае.

Тимати и Решетова объявили о разводе в сентябре 2020 года. А уже через месяц стало известно, что новым героем шоу «Холостяк» станет именно Тимати.

На новогодние каникулы бывшие супруги вместе с общим сыном отправились на отдыхать в Дубай. Поклонники обрадовались тому, что пара воссоединилась, но Решетова их огорчила, написал в Instagram, что они всего лишь сохранили дружеские отношения и романтические чувства их больше не связывают.

Тем не менее бывших возлюбленных продолжают подозревать в нечестности. Якобы, Тимати развелся специально для участия в шоу «Холостяк», чтобы повысить свою медийность.


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