Развод Тимати и Решетовой посчитали фейком

Разрыв отношений рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой
посчитали обманом из-за того, что пара вместе отдыхает в Дубае.
Тимати и Решетова объявили о разводе в сентябре 2020 года. А
уже через месяц стало известно, что новым героем шоу «Холостяк» станет именно
Тимати.
На новогодние каникулы бывшие супруги вместе с общим сыном
отправились на отдыхать в Дубай. Поклонники обрадовались тому, что пара воссоединилась,
но Решетова их огорчила, написал в Instagram, что они всего лишь сохранили дружеские отношения и
романтические чувства их больше не связывают.
Тем не менее бывших возлюбленных продолжают подозревать в
нечестности. Якобы, Тимати развелся специально для участия в шоу «Холостяк»,
чтобы повысить свою медийность.