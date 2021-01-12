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Трое пострадали в ДТП с автобусом в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Два автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в центре Томска во вторник, пострадали три человека, сообщило ГУ МВД по Томской области.

По информации ведомства, авария произошла утром во вторник на проспекте Ленина в районе дома №159. Столкнулись Nissan, Toyota и автобус ПАЗ.

«По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водителя 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дальне-Ключевской, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota и ПАЗом», – говорится в сообщении.

В результате столкновения в больницу попали водитель и пассажир автомобиля Nissan 1991 года рождения, а также водитель Toyota 1985 года рождения.

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