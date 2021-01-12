Неизвестные уговаривали школьницу из Бурятии прислать интимные фото

Восьмилетняя девочка из Бурятии попалась на уловку мошенников в соцсетях, убеждавших ее сделать интимные фотографии. От ошибки уберегла мать, вовремя увидевшая переписку.

Жительница Бурятии проверила планшет, на котором в соцсетях был открыт аккаунт ее восьмилетней дочери, и увидела переписку с голосовыми сообщениями. Прослушав их, женщина немедленно позвонила в полицию.

По данным следствия, девочка в социальной сети увидела объявления с предложением подработки в модельном бизнесе. Ребенок отправил голосовой ответ и сообщил свой возраст. Откликнулись на ее сообщение моментально. Неизвестный мужчина убеждал ребенка сделать интимные фото и переслать их за вознаграждение.

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Сообщения для девочки поступали с двух аккаунтов, в них также содержались инструкции, как незаметно от взрослых сделать снимки.

Следственный комитет в Бурятии возбудил уголовное дело по статье 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ведомство подчеркнуло, что им все чаще приходится расследовать подобные преступления. И просят родителей быть бдительными и следить, какие сайты посещает ребенок и с кем ведет переписку в соцсетях.