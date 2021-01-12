Омич подал заявление в СК на президента СССР Горбачева

Житель Омска Вадим Рудометов написал заявление в Следственный комитет, обвиняя экс-президента Михаила Горбачева в развале Советского Союза.

«Я, гражданин РФ … считаю, что в 1991 году президентом СССР Михаилом Горбачевым, высшими должностными лицами СССР и союзных республик в составе СССР был совершен ряд преступных деяний, нанесших серьезный ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Союза ССР, приведших к развалу единого государства СССР, поражению Советского Союза в "холодной войне" с США и НАТО и другим тяжелейшим для страны и мира последствия», – написал омич. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.

Он попросил руководителя областного управления СК Олега Винникова провести расследование в отношении «незаконных действий» Горбачева и других должностных лиц органов государственной власти СССР, «повлекших за собой трагические последствия».

Ранее омич обратился в силовые структуры с требованием провести расследование в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой: по его мнению, чиновница не принимает эффективных мер для борьбы с пандемией коронавируса.