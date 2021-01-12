СК проверит котельную в Туве после взрыва с пострадавшими

Следователи проверят котельную в Туве после взрыва, от которого пострадали четыре рабочих, сообщает СУ СК РФ по региону.
В понедельник взорвался котел в котельной в поселке Сукпак,
он снабжал теплом аграрный лицей и детский сад. Из-за отсутствия циркуляции
пара в системе отопления произошел паровой удар, а затем случился выброс горячего
пара. Два истопника и два их знакомых получили ожоги.
Следователи проводят проверку по части 1 статьи 143 УК РФ
(нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека). Статья предусматривает
наказание до 2 лет лишения свободы.
Теплоснабжение было восстановлено за счет резервного котла,
затем был запущен и основной котел.