СК проверит котельную в Туве после взрыва с пострадавшими

Следователи проверят котельную в Туве после взрыва, от которого пострадали четыре рабочих, сообщает СУ СК РФ по региону.

В понедельник взорвался котел в котельной в поселке Сукпак, он снабжал теплом аграрный лицей и детский сад. Из-за отсутствия циркуляции пара в системе отопления произошел паровой удар, а затем случился выброс горячего пара. Два истопника и два их знакомых получили ожоги.

Следователи проводят проверку по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Теплоснабжение было восстановлено за счет резервного котла, затем был запущен и основной котел.