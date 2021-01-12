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Певица Дора выпустила клип на хит прошлой осени «Втюрилась»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская певица Дора, которую сравнивают с Билли Айлиш, презентовала новый клип на песню «Втюрилась».

По сюжету клипа, Дора встречает парня своей мечты. Он роняет словарь синонимов, и по книге героиня сочиняет песню, где поется «втюрилась, втрескалась, вкрашилась, потеряла голову, врезалась, влавилась». Все эти слова — синонимы «влюбилась».

Поклонники Доры называют юную певицу русской Билли Айлиш из-за сходства во внешности и стиле. Американская поп-певица тоже завоевала любовь поклонников еще в подростковом возрасте, в 19 лет уже стала главной победительницей «Грэмми».

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