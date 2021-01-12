Певица Дора выпустила клип на хит прошлой осени «Втюрилась»

Российская певица Дора, которую сравнивают с Билли Айлиш,
презентовала новый клип на песню «Втюрилась».
По сюжету клипа, Дора встречает парня своей мечты. Он роняет
словарь синонимов, и по книге героиня сочиняет песню, где поется «втюрилась, втрескалась,
вкрашилась, потеряла голову, врезалась, влавилась». Все эти слова — синонимы «влюбилась».
Поклонники Доры называют юную певицу русской Билли Айлиш
из-за сходства во внешности и стиле. Американская поп-певица тоже завоевала
любовь поклонников еще в подростковом возрасте, в 19 лет уже стала главной победительницей
«Грэмми».