Дорогу из Сибири в Казахстан закрыли из-за непогоды

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Росавтодор сообщил о закрытии участка дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Омской области из-за непогоды во вторник.
По информации ведомства, на участке автомобильной дороги в районе поселка Одесского в Омской области движение закрыли с 6.30 по местному времени.
«Закрыто движение для всех видов автотранспорта на выезд из Российской Федерации в Казахстан. Причина: неблагоприятные погодные условия», – говорится в сообщении.
В этом году выезд из Омской области в Казахстан уже закрывали из-за непогоды в начале января.