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Зависимость от смартфона связали с комплексом неполноценности

Источник:
Naked Science
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Исследователи Университета штата Огайо выяснили, что люди, испытывающие тревогу, оказавшись без смартфона, склонны к депрессии, фобиям и подвержены чувству неполноценности.

Некоторые люди начинают паниковать, оказавшись без смартфона, например, забыв его дома. Для этого чувства даже есть специальный термин — номофобия. Ученые выяснили, что, как и в случае с другими зависимостями, гаджет заменяет часть собственного «я» человека, поэтому возникает страх остаться без этой «части» личности или даже части тела.

Мозг может реагировать на отсутствие смартфона примерно так же, как он реагировал бы на ампутированную конечность. Есть даже случаи «фантомных болей»: когда люди чувствуют, что поблизости вибрирует их смартфон, но никакой вибрации, на самом деле, нет, приводит Naked Science работу ученых.

Исследователи обнаружили прямую положительную связь между чувством неполноценности у человека и номофобией. Чем более склонны люди к депрессии, тревоге, фобиям, враждебности, параноидальным идеям, тем сильнее они боялись остаться без смартфона. Гаджет для них стал инструментом для управления стрессом.

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