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Стилист Сергей Зверев собрался в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии на выборах в 2021 году. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей Зверев — уроженец Иркутской области. В 1990-х годах стал известен, как популярный в среде «звезд» стилист и парикмахер. Позже участвовал в разных шоу и записал несколько песен.

В 2019 году вышел на несогласованный пикет возле Кремля в защиту Байкала, за что был оштрафован. После этого не раз выступал в защиту озера. В 2020 году поклонники Зверева попросили в петиции правительство РФ назначить его на пост губернатора Иркутской области. А затем предложили стилисту выдвинуть кандидатуру на выборах в Госдуму. И он согласился.

«Надо идти в депутаты... Чтобы был мощный толчок для местных. Их надо взбодрить хорошо, чтобы им было непросто, чтобы у них была переоценка, чтобы они подумали. Надо вообще-то еще отчитаться (им) за те пять лет, которые прошли. А если отчитаюсь я за пять лет, у вас мозг вскроется. Что сделал я, и чего добился я, и мне не стыдно. Мне не стыдно, что я суперзвезда, икона стиля, легенда моды», — сообщил Зверев в интервью телеканалу в Бурятии.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года. Нижняя палат парламента избирается по смешанной системе. Половина мест — по партийным спискам, когда партии выдвигают своих кандидатов. Другая половина — по одномандатным округам, когда могут выдвигаться кандидаты, как от партий, так и самовыдвиженцы.

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