Министр оценил перспективы восстановления авторынка

Производство автомобилей в России постепенно догонит спрос, сейчас предприятия работают без остановки, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Продажи автомобилей растут последние три месяца, и автодилеры говорят о возможном дефиците, если производство не восстановится.

«Я бы не хотел, чтобы спрос падал — с учетом того, как дорого нам стоило его поддержать. <…> По мере выхода всех предприятий на имеющиеся мощности производство постепенно догонит спрос», — сказал Мантуров в интервью «Российской газете».

Он отметил, что обычно в январе предприятия уходили в простой, в основном шла реализация складских остатков прошлого года. Сейчас заводы работают без остановки.

«У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса. В этом секторе мы выглядим гораздо лучше других стран, таких как Великобритания, Германия и Испания. Впервые наш авторынок поднялся на четвертое место по объему в Европе», — добавил министр.

Глава Минпромторга привел данные: за 11 месяцев 2020 года было произведено на 19,5% меньше машин, чем за тот же период 2019 года, а продано — меньше на 9,8%.