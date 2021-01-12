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Семейная комедия «Отпуск» про российский юг выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Комедийный сериал «Отпуск» с Павлом Майковым, звездами Comedy Club и TikTok покажет семейный отдых южан и северян на курорте Краснодарского края, сообщила пресс-служба ТНТ. Дата премьеры пока не называется. 

Сюжет сериала основан на противостоянии двух менталитетов — северного и южного. С одной стороны, семья Беляевых из Норильска. Они приезжают на Черное море, чтобы наладить отношения. Отец семейства Сева должен доказать супруге, что он хороший муж и отец.

С другой стороны, дядя Боря со своей новой девушкой, которую он увел у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, нажив себе проблем. У героя есть дочь Люся, на которой хочет жениться сын Беляевых — Саша.

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На краснодарском курорте развернется история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь. Героев ждут забавные, странные и порой опасные ситуации, какие могут случиться в южных краях, а также перемены в жизни.

Главные роли в проекте сыграли Павел Майков, Татьяна Догилева, резидент Comedy Club Демис Карибидис, 19-летняя звезда TikTok Валя Карнаухова (Валя Карнавал). После долгого перерыва на ТНТ вернется звезда «Универа» Арарат Кещян.

Съемки сериала проходили в Геленджике. Продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов, считают, после выхода сериала туда приедут еще больше туристов, потому что в сериале будет показано много красок российского юга.


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