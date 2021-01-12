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Российские авиакомпании в 2021 году получат 37 самолетов SSJ 100

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Vivan755 / CC BY-SA 3.0

Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 в 2021 году будут поставлены в количестве 37 штук, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы перешагнули рубеж в 200 самолетов. В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов, среди основных получателей — авиакомпании «Россия», «Азимут», Red Wings. В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь-февраль 2022 года», — сообщил Мантуров в интервью «Российской газете».

В октябре 2020 года министр отмечал, что Россия планирует возобновить экспортные поставки самолета SSJ 100 только после насыщения внутреннего рынка, что, исходя из текущего графика производства в 22-23 самолета в год, произойдет не ранее 2022 года.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого». Максимальная вместимость — 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тысячи километров. Для своей скоростной категории «С» (крейсерская скорость — 830 километров в час) самолет может садиться на весьма короткую полосу — 1700 метров.

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