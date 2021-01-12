Дело об убийстве беременной дошло до суда в Новосибирске

Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство беременной сожительницы, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, преступление произошло год назад на улице Кирова. 34-летний новосибирец дождался дома свою беременную 33-летнюю сожительницу и ударил ее ножом в спину. Женщина умерла в больнице.

Обвиняемый скрылся с места преступления и уехал в Омск, где его задержали. Сейчас дело направлено в суд – за такое преступление новосибирцу грозит срок вплоть до пожизненного.