Мантуров сообщил о сроках сертификации МС-21 с российским двигателем

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, когда планируется сертификация самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 в России и в Европе.

Разработку и сборку лайнера МС-21-310 с российским двигателем вели с 2019 года. В декабре 2020-го самолет совершил первый успешный полет на аэродроме Иркутского авиазавода. Началась программа заводских испытаний. После их завершения начнется программа летных сертификационных испытаний.

«На самолет с двигателем ПД-14 мы должны получать сертификат типа Росавиации в 2022 году. После его получения запланирована валидация по европейским нормам агентства EASA», — цитирует «Российская газета» Мантурова.

Образец МС-21-300 с американским двигателем уже проходят испытания европейского агентства. Параллельно ведется производство самолетов для поставки заказчикам. Первый серийный МС-21-300 находится в цехе окончательной сборки Иркутского авиазавода.

«Это самый востребованный и конкурентоспособный среднемагистральный самолет на сегодня», — резюмировал Мантуров.