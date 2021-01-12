НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Мантуров сообщил о сроках сертификации МС-21 с российским двигателем

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, когда планируется сертификация самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 в России и в Европе.

Разработку и сборку лайнера МС-21-310 с российским двигателем вели с 2019 года. В декабре 2020-го самолет совершил первый успешный полет на аэродроме Иркутского авиазавода. Началась программа заводских испытаний. После их завершения начнется программа летных сертификационных испытаний.

«На самолет с двигателем ПД-14 мы должны получать сертификат типа Росавиации в 2022 году. После его получения запланирована валидация по европейским нормам агентства EASA», — цитирует «Российская газета» Мантурова.

Образец МС-21-300 с американским двигателем уже проходят испытания европейского агентства. Параллельно ведется производство самолетов для поставки заказчикам. Первый серийный МС-21-300 находится в цехе окончательной сборки Иркутского авиазавода. 

«Это самый востребованный и конкурентоспособный среднемагистральный самолет на сегодня», — резюмировал Мантуров.

Еще по теме
Беспилотник «Охотник» на испытаниях нанес бомбовый удар
Переработанный двигатель для Aurus предложат самолетам
Глава Минпромторга назвал год первого полета нового «Кукурузника»
Боевой робот «Маркер» прошел испытания в автономном режиме
смотреть все
Технологии #Техника #Авиа
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне
•
Путин направил прокуратуру на жесткую борьбу с коррупцией
•
Молившая о помощи женщина из горящего дома погибла
•
Lada 4x4 вернули имя Niva
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Как включить режима бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Видеограф снял невероятной красоты таймлапс о природе Хакасии
Сибирь 12.01.2021 12:09
Мантуров сообщил о сроках сертификации МС-21-310
Сибирь 12.01.2021 11:39
Норильчанин снял на видео северное сияние
Сибирь 12.01.2021 10:57
Всплеск заболеваемости COVID спрогнозировали в Томской области
Сибирь 12.01.2021 10:55
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11187
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5274
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
3694
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3433
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне
•
Путин направил прокуратуру на жесткую борьбу с коррупцией
•
Молившая о помощи женщина из горящего дома погибла
•
Lada 4x4 вернули имя Niva
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

владимир 1963

Никто не слушает правительство. И президент получается болтун?

cre

Цитатасодержать круглосуточный стационар в селе нерентабельноЗа такие слова главу минздрава Забайкалья...

nifnif

не то чтоб гнать, а работать заставить санитаркой в самой захудалой ... вот вам вся сущность нынешнего...

лачинов

И это министр? Она до сих пор не поняла разницу между частным коммерческим предприятием и бюджетной структурой?А...

лачинов

Да все уже, проехали. Степень доверия отечественной медицине он продемонстрировал наглядно. Спасибо что...