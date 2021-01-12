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Ток-шоу «Близкие люди» о проблемах в семье выйдет на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Люди, чья жизнь превратилась в кошмар из-за проблем в семье, станут героями нового ток-шоу «Близкие люди» на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет программы будет построен на семейных драмах, конфликтах и трагедиях. Героями станут люди, пережившие боль. Те, для кого семья — замкнутый круг претензий и обид.

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Ведущими нового проекта станут Леонид Закошанский и Маргарита Грачёва. Грачева однажды сама пережила трагедию. В декабре 2017 года ее муж в порыве ревности вывез ее в лес и отрубил обе кисти рук. В последствии, одну кисть Маргарите Грачёвой восстановили, другую заменяет современный биомеханический протез. Обидчика приговорили к 14 годам лишения свободы.

Героям ток-шоу «Близкие люди» будут помогать разобраться с проблемами постоянные эксперты. Ими станут адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая, специалист по формулам судьбы Евгений Змиев. Последний с помощью уникального метода раскроет героям их сильные и слабые стороны их характера, рассчитает опасности и угрозы в отношениях.

У участников ток-шоу «Близкие люди» будет возможность понять, пройдена ли точка невозврата или еще есть шанс все исправить и начать новую, счастливую жизнь без драм и трагедий. Премьера проекта состоится 15 января в 14.55 на телеканале «Россия».


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