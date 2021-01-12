Ток-шоу «Близкие люди» о проблемах в семье выйдет на канале «Россия»

Люди, чья жизнь превратилась в кошмар из-за проблем в семье,
станут героями нового ток-шоу «Близкие люди» на канале «Россия», сообщила
пресс-служба телеканала.
Сюжет программы будет построен на семейных драмах,
конфликтах и трагедиях. Героями станут люди, пережившие боль. Те, для кого
семья — замкнутый круг претензий и обид.
Ведущими нового проекта станут Леонид Закошанский и
Маргарита Грачёва. Грачева однажды сама пережила трагедию. В декабре 2017 года
ее муж в порыве ревности вывез ее в лес и отрубил обе кисти рук. В последствии,
одну кисть Маргарите Грачёвой восстановили, другую заменяет современный
биомеханический протез. Обидчика приговорили к 14 годам лишения свободы.
Героям ток-шоу «Близкие люди» будут помогать разобраться с
проблемами постоянные эксперты. Ими станут адвокат Александр Добровинский, психолог
Александра Копецкая, специалист по формулам судьбы Евгений Змиев. Последний с помощью
уникального метода раскроет героям их сильные и слабые стороны их характера,
рассчитает опасности и угрозы в отношениях.
У участников ток-шоу «Близкие люди» будет возможность понять,
пройдена ли точка невозврата или еще есть шанс все исправить и начать новую, счастливую
жизнь без драм и трагедий. Премьера проекта состоится 15 января в 14.55 на
телеканале «Россия».