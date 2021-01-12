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Всплеск заболеваемости COVID спрогнозировали в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Всплеск заболеваемости коронавирусом вероятен в Томской области в конце января, заявил заместитель губернатора региона Иван Деев.

«В районе 24-25 января мы с вами можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов, связанный с праздниками и инкубационным периодом этой инфекции», – сказал Деев в эфире официального Telegram-канала департамента здравоохранения Томской области.

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По словам замгубернатора, пока в регионе свободно 900 коек для пациентов с коронавирусом, но достаточно сложно говорить о том, как изменится ситуация через две недели.

По официальным данным оперштаба региона, за прошедшие сутки коронавирусом в Томской области заразились 127 человек.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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