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Монгольское землетрясение докатилось до Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение, эпицентр которого находился в Монголии, почувствовали в Сибири. В понедельник утром от тряски в домах проснулись жители шести регионов.

Эпицентр подземных толчков находился в Монголии, в 34 километрах от населенного пункта Турт. Интенсивность землетрясения составила 8,1 балла. Отголоски сейсмостобытия почувствовали жители Бурятии, Хакасии, Тувы, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.

На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов, в Красноярском крае до 3 баллов, в Бурятии — до 5 баллов, в Туве от 4,5 до 6 баллов, в Забайкалье — до 5 баллов.

Испуганные жители в регионах, где магнитуда землетрясения была наиболее высокой выбегали на улицу, но многие все же остались дома и сняли на видео раскачивающиеся люстры и «танцующую» посуду.

Землетрясения возле Байкала происходят достаточно часто. И будут происходить — здесь находится Байкальская рифтовая зона. Но жертв землетрясений за последние столетия не было, также как и крупных разрушений. Кроме одного — когда образовался залив «Провал» в 1861 году.

Какими бывают землетрясения на Байкале

По информации региональных МЧС, сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения во вторник не поступало. Сейчас специалисты обследуют здания, дороги, соцобъекты чтобы выяснить, получили ли они повреждения.

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