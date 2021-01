Продолжение «Секса в большом городе» снимет HBO

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение, это уже официально подтверждено. Актрисы проекта поделились в соцсетях первым тизером будущего сериала, съемки начнутся весной.

Новый сериал будет называться «И вот так» (And just like that). В нем будет 10 получасовых эпизодов. Сюжет продолжит историю оригинального «Секса в большом городе», но в новом проекте появятся не все героини.

В продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших главные роли в «Сексе в большом городе», — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл в новом проекте принимать участия не будет.

«Секса в большом городе» — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир 1998 по 2004 год. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» — они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие.