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Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Действующий президент Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена 20 января.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года», — приводит ТАСС заявление Белого дома.

С соответствующей просьбой к главе вашингтонской администрации на выходных обратилась мэр столицы Мюриэл Боузер в связи с потенциальными угрозами после беспорядков в Конгрессе.

При этом 44-й президент Барак Обама не выступал с аналогичным объявлением перед инаугурацией Трампа. Обычно главы государства вводят такого рода ЧС для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестация в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти.

Тема: Выборы президента США
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