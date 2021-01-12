«Спутник V» весной испытают на детях

Центр им. Гамалеи весной подаст документы в Минздрав России для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса "Спутник V" на детях, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов <...>, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения», — сказал ТАСС ученый.

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По его словам, в любом случае о начале испытаний вакцины на детях можно будет говорить только после того, как полностью закончатся все исследования на взрослых. «То есть официально будут в регистрационное удостоверение [вакцины] внесены результаты наблюдений за третьей фазой. Это будет где-то в мае-апреле», — пояснил Гинцбург.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.