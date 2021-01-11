Amazon отключила социальную сеть Parler из-за Трампа

Компания Amazon отключила социальную сеть Parler, которой пользуются сторонники президента США Дональда Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services.

В качестве причины Amazon назвала нарушения правил использования сервиса. Сейчас соцсеть, в которой насчитывается более 3 миллионов активных пользователей, полностью недоступна. Предполагается, что на восстановление работы Parler уйдет около недели.

«Возможно, что Parler будет недоступен в интернете на протяжении недели, пока мы будем воссоздавать его с нуля. Мы готовились к этому, не полагались на проприетарную инфраструктуру Amazon и создавали продукты в железе»,— сообщил генеральный директор Parler Джон Матце.

Он также обвинил Amazon в намерении «полностью убрать свободу слова в интернете», а крупные технологические компании США — в координированной попытке уничтожить конкурента.

10 января компания Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее аналогично поступила Google с приложением социальной сети в Play Store. Соцсеть обвинили в размещении контента, подстрекающего к насилию.

Социальная сеть Parler позиционирует себя как сервис, обеспечивающий свободу слова. Фактически, сервис стал аналогом Twitter для американских сторонников консервативных взглядов.