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Самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грузовик и четыре военных автобуса столкнулись в Подмосковье, в результате четыре человека погибли, 24 пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Все погибшие и пострадавшие — военнослужащие.

Авария произошла на трассе М-9 в Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов, которые принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», передает ТАСС.

Данный учебный центр занимается подготовкой водителей для Минобороны. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что в автобусах находились солдаты-срочники. Пострадавших на попутных машинах доставили в Красногорскую больницу.

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