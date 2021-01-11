Эксперт посоветовал эффективные способы сбережения средств

Самыми эффективными способами сохранения и приумножения сбережений в 2021 году будут покупка валюты или недвижимости, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — приводит РИА Новости слова Скрыль.

По ее словам, вкладываться в недвижимость сейчас не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.

«Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах (паевом инвестиционном фонде). Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке», — сказала эксперт.

Она отметила, что «в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе».