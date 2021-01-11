НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт посоветовал эффективные способы сбережения средств

Источник:
РИА Новости
198 0

Самыми эффективными способами сохранения и приумножения сбережений в 2021 году будут покупка валюты или недвижимости, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — приводит РИА Новости слова Скрыль.

По ее словам, вкладываться в недвижимость сейчас не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.

«Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах (паевом инвестиционном фонде). Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке», — сказала эксперт.

Она отметила, что «в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

Еще по теме
Новосибирцы выиграли в лотерею 61 млн рублей за год
Ужесточились правила контроля за операциями с наличными
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Спикер нижней палаты Конгресса назвала Трампа «служанкой» Путина
•
Правительство отказалось от жесткого регулирования цен на продукты
•
Эксперт посоветовал эффективные способы сбережения средств
•
Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Оказавшиеся на пути лавины дома в Норильске построили без разрешений
Сибирь 11.01.2021 16:41
Экстренные работы завершили на месте взрыва в Новосибирске
Сибирь 11.01.2021 15:51
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
Сибирь 11.01.2021 15:25
Министр в Забайкалье извинилась за необдуманные слова
Сибирь 11.01.2021 15:23
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
10455
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
3473
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
3330
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
2831
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Спикер нижней палаты Конгресса назвала Трампа «служанкой» Путина
•
Правительство отказалось от жесткого регулирования цен на продукты
•
Эксперт посоветовал эффективные способы сбережения средств
•
Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

cre

Цитатасодержать круглосуточный стационар в селе нерентабельноЗа такие слова главу минздрава Забайкалья...

nifnif

не то чтоб гнать, а работать заставить санитаркой в самой захудалой ... вот вам вся сущность нынешнего...

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...