Экстренные работы завершили на месте взрыва в Новосибирске

Спасатели завершили все неотложные работы после взрыва производственного здания в Кировском районе Новосибирска, в результате ЧП пострадал 40-летний мужчина. Причины произошедшего установит комиссия Ростехнадзора, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Взрыв в восьмиэтажном здании на Северном проезде в Новосибирске произошел в полдень в понедельник. Он разрушил два верхних этажа. На производстве кормов для скота при загрузке в емкость одного из компонентов произошел «хлопок неустановленной природы».

«Пожарные и спасатели незамедлительно при помощи высотной техники начали разбирать рухнувшие конструкции и провели поиск на наличие людей в самом здании. На территории объекта в ходе неотложных работ был обнаружен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии в областную больницу», – сказано в сообщении МЧС.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 33 человека и 12 единиц техники. На месте работает комиссия под руководством Ростехнадзора, чтобы выяснить причину ЧП.

«Администрация объекта решает вопрос о демонтаже обрушенных и других конструкций здания», – говорится в сообщении МЧС.