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Министр в Забайкалье извинилась за необдуманные слова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министр здравоохранения Забайкалья в ходе встречи с жителями села Харагун сказала, что люди не хотят закрытия круглосуточного стационара, потому что приходят туда «поесть и поспать». Позже она принесла извинения за эту фразу, сообщила пресс-служба ведомства.

Летом краевой Минздрав перепрофилировать сельскую больницу на восемь коек и превратить ее в дневной стационар на 15 коек. Решение вызвало негативную реакцию жителей. До ближайшей круглосуточной больницы в Хилке теперь придется ехать более 64 километров.

В ходе январской встречи с жителями министр здравоохранения региона Анна Шангина объяснила, что содержать круглосуточную больницу нерентабельно. Позже она объяснила, что речь идет рентабельности медицины.

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«Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу... нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие», — приводит ее слова пресс-служба.

На встрече глава ведомства также заявила, что круглосуточный стационар в селе не нужен. На возмущение жителей Шангина заявила: «Вы сюда переночевать и поесть приходите, я так понимаю».

Позже министр извинилась за эту фразу. «Прошу простить меня за резкое высказывание за "поесть и поспать в больнице"», — сказала чиновница.

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Топ комментариев

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

cre

Цитатасодержать круглосуточный стационар в селе нерентабельноЗа такие слова главу минздрава Забайкалья...

nifnif

не то чтоб гнать, а работать заставить санитаркой в самой захудалой ... вот вам вся сущность нынешнего...

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...