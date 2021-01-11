Министр в Забайкалье извинилась за необдуманные слова

Министр здравоохранения Забайкалья в ходе встречи с жителями села Харагун сказала, что люди не хотят закрытия круглосуточного стационара, потому что приходят туда «поесть и поспать». Позже она принесла извинения за эту фразу, сообщила пресс-служба ведомства.

Летом краевой Минздрав перепрофилировать сельскую больницу на восемь коек и превратить ее в дневной стационар на 15 коек. Решение вызвало негативную реакцию жителей. До ближайшей круглосуточной больницы в Хилке теперь придется ехать более 64 километров.

В ходе январской встречи с жителями министр здравоохранения региона Анна Шангина объяснила, что содержать круглосуточную больницу нерентабельно. Позже она объяснила, что речь идет рентабельности медицины.

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«Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать. Анестезиологу-реаниматологу... нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие», — приводит ее слова пресс-служба.

На встрече глава ведомства также заявила, что круглосуточный стационар в селе не нужен. На возмущение жителей Шангина заявила: «Вы сюда переночевать и поесть приходите, я так понимаю».

Позже министр извинилась за эту фразу. «Прошу простить меня за резкое высказывание за "поесть и поспать в больнице"», — сказала чиновница.