Домашняя собака в Кузбассе загрызла годовалую девочку

Домашняя собака до смерти покусала годовалую девочку в доме ее бабушки в Кемеровской области, сообщило СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 31 декабря прошлого года, но ведомство распространило информацию о нем сегодня. Мать с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом в Кемеровском районе.

Женщина отдала ребенка бабушке, а сама вышла во двор. В доме в одной из комнат находилась собака крупной породы, она самостоятельно выбралась из помещения и напала на девочку.

От полученных травм малышка скончалась. Животное умертвил хозяин дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи должны установить, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.