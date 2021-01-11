Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД

Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, смогут лишить прав на срок до полутора лет, так Минюст предлагает ужесточить новый Кодекс об административных правонарушениях.

Новое наказание ждет злостных нарушителей ПДД. Если водитель в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минюст.

При этом зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Накопительная система действовала в СССР: за три прокола в талоне нарушений водитель лишался прав на год. Карточка учета нарушений действовала и позже, в 1990-е годы. Тогда автолюбитель, набравший 15 штрафных баллов за год, становился пешеходом.