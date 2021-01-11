Правительство отказалось от жесткого регулирования цен на продукты

Правительство не станет ужесточать регулирование цен на социально-значимые продукты питание — торговые организации пообещали повышать стоимость только в крайнем случае, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов. По его мнению, повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Был принят закон, дающий право правительству устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты.

«Постановление правительства определяет, что этот механизм будет использоваться только при действительно резком росте цен — на 10% и более в течение 60 дней. Сдерживание цен "на длительной дистанции" имеет свои риски — негативные последствия для хозяйствующих субъектов, производящих продукты питания, и вымывание ассортимента с полок. Поэтому для механизма и установлен предельный срок действия — 90 дней», — сказал Мантуров в интервью «Российской газете».

По его словам, «организации торговли в целом и так стараются не повышать цены на продукты питания». Крупнейшие розничные сети уже приняли решение — отдельно рассматривать каждое предложение поставщиков и производителей на повышение цен по социально-значимым категориям товаров. Минимальное увеличение цен может допускаться ими в крайних случаях — в первую очередь там, где есть риск прекращения поставок», — отметил министр.