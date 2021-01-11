Полина Гагарина снова возмутила поклонников худобой

Певица Полина Гагарина поделилась в Instagram новым снимком с отдыха на Мальдивах. Подписчики начали упрекать знаменитость в излишней худобе.

На новом пляжном фото Гагарина позирует в бикини. Певица выбрала позу, которая подчеркивает ее стройную фигуру, а в особенности плоский живот и осиную талию.

Поклонники сделали Гагариной множество комплиментов, но нашлись и те, кого фигура певицы возмутила. В комментариях пользователи соцсети написали, что ей срочно нужно начать есть и набрать вес.

Ранее Гагарина официально прокомментировала свой разводс фотографом Дмитрием Исхаковым. Она рассказала, что между ними нет конфликта по поводу дележа имущества, как об этом писали в СМИ. Многие поклонники певицы как раз связывали ее худобу со стрессом из-за перемен в личной жизни.