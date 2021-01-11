СК назвал вероятную причину взрыва в Новосибирске

Взрыв на предприятии, занимающимся производством кормов для скота, произошел при загрузке в емкость одного из компонентов, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Взрыв в восьмиэтажном здании на Северном проезде в Новосибирске произошел в полдень в понедельник. Он разрушил два верхних этажа, по предварительной информации, пострадал один рабочий. По информации следствия, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел «хлопок неустановленной природы».

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Устанавливаются детали ЧП, а также личность пострадавшего.

Как сообщил в соцсетях бывший сотрудник предприятия, организация называется «Зернопродукт». Он предположил, почему могло произойти ЧП.

«Скорее всего, там был хлопок из-за серы, сера входит в эти добавки. Она зависает в бункере и не поступает в шнек для смешивания компонентов. Рабочий, железным багром начинает шевелить эту серу в бункере, задевая по его стенке, получается искра и происходит хлопок. Когда работал, тоже был хлопок, только цех был поменьше», – приводятся в группе службы эвакуации «АСТ-54» слова бывшего сотрудника предприятия.