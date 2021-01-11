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Переработанный двигатель для Aurus предложат самолетам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AlexeyMartyishkin / CC BY-SA 4.0

Новый двигатель, созданный на основе мотора автомобиля Aurus, будут использовать в легкомоторных самолетах, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Авиационный вариант двигателя на основе мотора автомобиля Aurus называется АПД-500. Он будет использоваться в легких учебно-тренировочных самолетах в гражданских и военных училищах, сельскохозяйственных самолетах», — рассказал Мантуров в интервью «Российской газете».

По его словам, двигатель подойдет и для легкомоторных самолетов пассажировместимостью до девяти человек в гражданской авиации, в том числе для ремоторизации хорошо известных Як-18Т или Як-52.

Сейчас двигатель-демонстратор после испытаний на высотно-климатическом стенде ЦИАМ, где отрабатывались и подтверждались характеристики его работы в ожидаемых условиях эксплуатации, проходит испытания на летательном аппарате.

«Двигатель можно будет ставить на различные летательные аппараты, включая транспортные беспилотники», — добавил Мантуров.

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