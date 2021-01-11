«Последний богатырь» пошел по следам успеха «Холопа»

Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером проката по итогам последнего уикенда. Картина собрала 1,6 миллиарда рублей со дня премьеры.

За последний уикенд «Богатырь» собрал 508,7 миллиона рублей. Фильм продолжает историю сказочного Белогорья. Сюжет повествует об истоках древнего зла, с которым сталкиваются герои.

Кассовый успех фильма очень показателен. В прошлом году картина Клима Шипенко «Холоп» побила все рекорды, сделав комедию самой прибыльной российской лентой. «Богатырь» же в условиях пандемии показывает результаты не хуже.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), за два уикенда с даты премьеры в кассе фильма «Последний богатырь: Корень зла» оказалось 1,75 миллиарда рублей. За такой же период «Холоп» собрал 1,76 миллиарда.

В 2020 году «Холоп» стал самым кассовым фильмом в российском прокате. За время проката он собрал 3,07 миллиарда рублей, обогнав предыдущего лидера, спортивную драму «Движение вверх» (2,94 миллиарда).